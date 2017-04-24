Путин рассказал, какое поколение в России знает географию лучше всего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Лучше всего географию знают те, кто учился в 60-70-е годы двадцатого века, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Всероссийский географический диктант, проводимый РГО, показывает: приемлемые знание, к сожалению, у нас только у тех наших граждан, кто учился в 60-е, 70-е годы двадцатого века, когда география занимала в школе достойное мест", — сказал Путин.

Президент отметил, что постепенное урезание числа часов по географии привело к тому, что ученики плохо знают географию не только России, но и своего региона.

"Порой ребята быстрее отвечают на вопрос, где находится Гранд-Каньон и другие мировые достопримечательности и памятники природы, чем, например, наш Баргузинский заповедник", — добавил Путин.