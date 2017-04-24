26 апреля пройдет онлайн-собрание для родителей московских школьников

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Очередное онлайн-собрание для родителей, посвященное управляющим советам школ, пройдет 26 апреля в 19.00 в эфире Московского образовательного интернет-телеканала, сообщает mos.ru. Собрание проведет председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Людмила Мясникова.

В рамках прямой трансляции с сурдопереводом участникам расскажут об управляющих советах школ. Родители узнают, кого могут выбрать в совет. Также на собрании будет представлен новый номер журнала "Управляющий совет".

Родительское онлайн-собрание проходит дважды в месяц по средам.