Суд признал законной приостановку работы "Свидетелей Иеговы" в России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник признал законным распоряжение Минюста России о приостановке деятельности головной организации "Свидетелей Иеговы" в РФ, которую на прошлой неделе Верховный суд РФ признал экстремистской и ликвидировал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил отклонить исковое заявление "Управленческого центра свидетелей Иеговы с требованием отменить распоряжение Минюста", — сказала судья Нелли Рубцова.

Минюст своим распоряжением приостановил работу "Свидетелей Иеговы" до завершения процесса в Верховном суде РФ, где министерство добивалось признания деятельности организации экстремистской, ее ликвидации и запрета. Между тем Верховный суд РФ уже удовлетворил требования Минюста и запретил главную организацию в России "Свидетелей Иеговы", признав ее деятельность экстремистской. Также суд постановил конфисковать имущество организации. Теперь адептам "Свидетелей Иеговы" грозит уголовная ответственность за продолжение своей деятельности.

Представители организации в понедельник не явились на заседание и процесс прошел в их отсутствие.

На заседании в Верховном суде РФ юрист ведомства указала, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности. Она сослалась на решения судов, которые признали 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" экстремистскими, так же как и деятельность восьми организаций в регионах России. Юристы организации парировали, что претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

Минюст, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Между тем юрист организации отметил, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Он отметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребенка медикаментами.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. У этой религиозной организации регулярно возникают проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете деятельности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.