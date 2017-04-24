Путин рассказал о нормативных актах для борьбы с коррупцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Борьба с коррупцией — одно из ключевых направлений, власти будут продолжать эту работу, в том числе совершенствуя нормативные акты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
При этом он подчеркнул, что только лишь информировать граждан недостаточно, нужно проводить реальную работу.
Путин в понедельник в Петербурге встречается с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ.