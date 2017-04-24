Путин рассказал о нормативных актах для борьбы с коррупцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Борьба с коррупцией — одно из ключевых направлений, власти будут продолжать эту работу, в том числе совершенствуя нормативные акты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Борьба с коррупцией у нас одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна, многие страны мира. На каком-то этапе она действительно была чуть ли не одной из основных, потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, государству как таковому. И мы будем продолжать это последовательно делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что только лишь информировать граждан недостаточно, нужно проводить реальную работу.

Путин в понедельник в Петербурге встречается с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ.