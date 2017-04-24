Путин призвал своевременно устранять проблемы ветеранов ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Региональные власти должны своевременно устранять проблемы, которые появляются у ветеранов Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы поздравить вас с приближающимся нашим главным праздником — Днем Победы. Подготовка к нему идет полным ходом, у регионов сейчас много задач, но самое главное — своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов. Каждый из них должен быть окружен постоянной заботой. Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно на самом высоком уровне", — сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей.