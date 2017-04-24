На осеннем заседании Совета законодателей обсудят проблему "групп смерти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Одной из тем осеннего заседания президиума Совета законодателей станет вопрос противодействия "группам смерти" в интернете с участием Минкомсвязи и генеральной прокуратуры, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо в течение этого года провести заслушивание вопроса, имеющего отношение к изданию подзаконных актов и к решению вопросов, связанных с противодействием созданию групп в соцсетях, где наших детей склоняют к суициду. Этот вопрос связан в том числе и с надзором в этой области со стороны генпрокуратуры. Поэтому мы исходим из того, что данный вопрос будет поставлен в повестку осеннего заседания (президиума Совета законодателей)", — сказал Володин на заседании президиума Совета законодателей в понедельник.

Он добавил, что на это заседание будут приглашены министр Минкомсвязи и представитель генеральной прокуратуры, "чтобы всесторонне этот вопрос рассмотреть". Спикер Госдумы также пригласил регионы к активному участию в обсуждении данного вопроса.

"Вопрос о противодействии "группам смерти" в интернете очень актуальный. Он неоднократно обсуждался на различных уровнях, в том числе, на заседании нашей комиссии Совета законодателей и парламентских слушаниях, которые прошли две недели назад. Я полностью поддерживаю предложение о том, что к рассмотрению данной проблемы необходимо вернуться на осенних слушаниях", — отметил председатель комиссии Совета законодателей по информационной политике, глава Владимирского заксобрания Владимир Киселев.

По его словам, на сегодняшний день в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, позволяющие серьезно улучшить ситуацию с безопасностью детей в интернете. Также по решению этого вопроса есть большое количество наработок, которые необходимо реализовать органам исполнительной власти, заключил Киселев.