Москалькова пообещала делать необходимое для депортации Ярошенко в Россию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее аппарат вместе с МИД России будут предпринимать необходимые шаги для запуска процедуры депортации российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США по обвинению в контрабанде наркотиков.

Москалькова в понедельник встретилась с супругой летчика Викторией Ярошенко, которая обратилась с просьбой помочь вернуть ее мужа в Россию.

"Уполномоченный заверила Викторию Ярошенко, что это резонансное дело находится на постоянном контроле и, вместе с министерством иностранных дел, будут предприниматься шаги, необходимые для запуска процедуры депортации нашего соотечественника", — говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека.

Отмечается, что Виктория Ярошенко рассказала Москальковой об условиях содержания ее мужа в тюрьме. По ее словам, после операции летчик едва не умер от послеоперационного шока и выжил только благодаря уходу за ним сокамерниками. Как рассказала супруга, Константин Ярошенко потерял все зубы, а в тюрьме кормят только фасолью, кукурузой и рисом. Она добавила, что свидания не разрешают, изредка возможен телефонный звонок, также запрещены посылки, и иногда можно отправить письмо или книгу в мягкой обложке.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.