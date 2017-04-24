Марк Тишман поможет певице из конкурса "Ты супер!" попасть на большую сцену

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй этап международного конкурса "Ты супер!" щедр на неожиданные сюрпризы и исполнение самых заветных желаний конкурсантов. Во второй раз выйдя на сцену перед жюри и зрителями в студии, 15-летняя Карина Исмаилова из Махачкалы вновь поразила публику своим невероятно сильным голосом. Даже обычно сдержанный на похвалу Стас Пьеха не смог не отметить: "В её голосе есть все овертона, все ноты. Карина — артистка, которой не требуется антураж и спецэффекты, ведь она сама — спецэффект".

Однако Карина совершенно не ожидала, что её карьера так быстро пойдёт в гору. Поддержать девушку пришёл Марк Тишман, который также, как и Карина родом из Махачкалы. Но не только это объединяет артиста и начинающую вокалистку. Выяснилось, что Марк и Карина заканчивали одну музыкальную школу №5, правда, с разницей в десять лет.

После выяснения биографических деталей Тишман решительно заявил, что собирается написать для Карины песню и тем самым помочь вокалистке попасть на большую сцену: "То, как Карина спела в этот раз — в разы лучше её первого выступления. В её голосе чувствуется невероятная мощь и свобода, которым может позавидовать любой опытный артист, — восхищался Марк Тишман. — У неё очень взрослый голос, узнаваемый тембр. Для него нужен достойный репертуар! Именно поэтому я дал обещание написать песню, сделать аранжировку и записать её в студии. Это отличная почва для размышления. Она меня однозначно вдохновила! И дело не только в голосе. По Карине заметно, что она горящая, умная и у неё есть внутренняя свобода и нет распущенности. Буду держать за неё скрещенные пальцы и постараюсь помочь всем, чем смогу".

Поддержать Карину пришёл и другой уроженец Дагестана — депутат Государственной Думы Абдулгамид Эмиргамзаев, который наблюдал за выступлением Карины из зрительного зала. Какие напутственные слова сказал девушке депутат, узнаем уже 29 апреля в 20:00 в эфире НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

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