Столичный омбудсмен предложила поправки в проект о реновации жилья в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека Москвы следит за разработкой закона по реновации жилья в столице, предлагает ряд поправок к законопроекту, в частности, исключить из документа отсылочные нормы, заявила столичный омбудсмен Татьяна Потяева на пресс-конференции в понедельник.

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома.

"Аппарат уполномоченного будет внимательно следить за тем, что будет происходить в депутатском корпусе, какие это будут поправки и как этот закон в конечном итоге будет защищать права москвичей", — сказала омбудсмен, напомнив, что неделю назад управы города встретились с населением для того, чтобы обсудить программу сноса.

По ее мнению, учет мнения жителей должен проходить не только посредством портала "Активный гражданин". Каждый житель должен знать, как учтен его личный голос и мнение его семьи — процедура должна быть прозрачной, отметила она.

Потяева также обратила внимание на то, что закон содержит большое количество отсылочных норм. "Мы выразили свое мнение, что это тот закон, в котором отсылочных норм не должно быть. Закон должен быть понятным для всех жителей Москвы", — сказала она.

Аппарат уполномоченного, по ее словам, тему реновации ставит как одну из приоритетных в своей работе на 2017 год и будет работать с москвичами при возникновении у них вопросов и затруднений.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Принятый ГД законопроект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Согласно тексту проекта закона, жителям Москвы при переселении из квартир будут предоставляться равнозначные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры.

Ранее комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома, высказав ряд замечаний.

По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде. Кроме того, столичный градоначальник пообещал обратиться к Общественной палате Москвы с просьбой вести мониторинг всех возникающих при реализации программы реновации проблем.