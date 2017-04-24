Матвиенко призвала активно решать вопросы информационной безопасности детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым вынести вопросы информационной безопасности детей и вовлечения детей в преступления террористической и экстремистской направленности на международный уровень, в частности вынести эти вопросы на уровень ПА ОБСЕ, об этом она заявила на заседании президиума совета законодателей.

"Очень остро стоит вопрос об обеспечении информационной безопасности детей, в том числе о необходимости противодействия вовлечению детей посредством интернета в экстремистскую и террористическую деятельность, также о профилактике подросткового суицида", — сказала она.

"Надо понимать, что противоправный контент создается чаще за пределами России, где наше законодательство не действует. Поэтому парламентариям надо вместе подумать, поднять данную тему в рамках международных институтов и миссий, которые сотрудничают с нами в борьбе с преступностью, например на площадке Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МПА СНГ и других. Надо вместе продумать регулирование в этой очень опасной сфере", — добавила Матвиенко.