Матвиенко призвала активно решать вопросы информационной безопасности детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым вынести вопросы информационной безопасности детей и вовлечения детей в преступления террористической и экстремистской направленности на международный уровень, в частности вынести эти вопросы на уровень ПА ОБСЕ, об этом она заявила на заседании президиума совета законодателей.
"Надо понимать, что противоправный контент создается чаще за пределами России, где наше законодательство не действует. Поэтому парламентариям надо вместе подумать, поднять данную тему в рамках международных институтов и миссий, которые сотрудничают с нами в борьбе с преступностью, например на площадке Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МПА СНГ и других. Надо вместе продумать регулирование в этой очень опасной сфере", — добавила Матвиенко.