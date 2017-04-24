Во Владикавказе 20 человек обратились за медпомощью после урагана

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Двадцать человек во Владикавказе обратились за помощью медиков после урагана, обрушившегося на республику в воскресенье, сообщает правительство региона.
"По данным минздрава, во Владикавказе за помощью к медикам с порезами и ушибами обратились 20 человек. Госпитализированных нет. Больницы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
По данным властей, наибольший урон от непогоды зафиксирован во Владикавказе и Пригородном районе. Кроме этого, режим ЧС введен в Алагирском районе, а также горных селениях Ирафского района.