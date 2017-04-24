Во Владикавказе 20 человек обратились за медпомощью после урагана

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Двадцать человек во Владикавказе обратились за помощью медиков после урагана, обрушившегося на республику в воскресенье, сообщает правительство региона.

В воскресенье из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду во Владикавказе и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации. В республике были оборваны линии электропередачи, повалены деревья, снесена кровля, повреждены социальные объекты.

"По данным минздрава, во Владикавказе за помощью к медикам с порезами и ушибами обратились 20 человек. Госпитализированных нет. Больницы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По данным властей, наибольший урон от непогоды зафиксирован во Владикавказе и Пригородном районе. Кроме этого, режим ЧС введен в Алагирском районе, а также горных селениях Ирафского района.

Прогноз погоды >>