Аксенов инициировал вопрос о недоверии ректору КФУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов инициирует вопрос о недоверии ректору Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергею Доничу, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Вопрос недоверия, а также эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности планируется рассмотреть 5 мая на заседании наблюдательного совета КФУ. Набсовет возглавляет глава Крыма.

Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского. Также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.

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