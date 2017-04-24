Москвичи завоевали 57 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

Москвичи завоевали 57 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

Москвичи завоевали 57 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По итогам Всероссийской олимпиады по русскому языку более половины призовых дипломов завоевала команда из Москвы, сообщает mos.ru. Победителями стали 12 москвичей, еще 45 столичных школьников оказались в числе призеров.

Абсолютным лидером в младшей параллели стал восьмиклассник из школы № 179 Илья Трейвиш. Первое место среди одиннадцатиклассников заняла ученица школы № 2097 Дарья Комлева.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам во всех регионах страны в четыре этапа. В финалы вышли более 1300 учеников московских образовательных учреждений. За успехами столичных школьников можно следить на сайте олимпиады.