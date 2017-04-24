Москвичи завоевали 57 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По итогам Всероссийской олимпиады по русскому языку более половины призовых дипломов завоевала команда из Москвы, сообщает mos.ru. Победителями стали 12 москвичей, еще 45 столичных школьников оказались в числе призеров.
Абсолютным лидером в младшей параллели стал восьмиклассник из школы № 179 Илья Трейвиш. Первое место среди одиннадцатиклассников заняла ученица школы № 2097 Дарья Комлева.
Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам во всех регионах страны в четыре этапа. В финалы вышли более 1300 учеников московских образовательных учреждений. За успехами столичных школьников можно следить на сайте олимпиады.