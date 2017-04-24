Школьница из Москвы стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по ОБЖ

Москвичка Виктория Тимофеева стала абсолютной победительницей в финале Всероссийской олимпиады по ОБЖ, сообщает сайт mos.ru.
Финал олимпиады прошел в Санкт-Петербурге. Школьники боролись за звание лучших в двух турах — теоретическом и практическом. На церемонии закрытия олимпиады москвичи получили пять дипломов победителей и 37 дипломов призеров.
Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам во всех регионах страны. В сентябре — октябре организуют первый школьный этап. Затем стартует муниципальный этап, а в январе — феврале — региональный. Заключительный этап проходит в марте и апреле.
В финалы вышли более 1300 учащихся московских школ. После 18 заключительных этапов в их копилке 129 званий победителей и более 500 званий призеров. За успехами столичных школьников можно следить на сайте олимпиады.