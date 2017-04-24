Школьница из Москвы стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по ОБЖ

Школьница из Москвы стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по ОБЖ

Школьница из Москвы стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по ОБЖ

Москвичка Виктория Тимофеева стала абсолютной победительницей в финале Всероссийской олимпиады по ОБЖ, сообщает сайт mos.ru.

Финал олимпиады прошел в Санкт-Петербурге. Школьники боролись за звание лучших в двух турах — теоретическом и практическом. На церемонии закрытия олимпиады москвичи получили пять дипломов победителей и 37 дипломов призеров.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам во всех регионах страны. В сентябре — октябре организуют первый школьный этап. Затем стартует муниципальный этап, а в январе — феврале — региональный. Заключительный этап проходит в марте и апреле.

В финалы вышли более 1300 учащихся московских школ. После 18 заключительных этапов в их копилке 129 званий победителей и более 500 званий призеров. За успехами столичных школьников можно следить на сайте олимпиады.