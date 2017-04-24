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Общество

Москвичей в ночь на вторник ждут последние в сезоне заморозки

11:0224.04.2017
02120
© РИА Новости . Алексей Куденко / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид на Москву с высоты птичьего полета. Архивное фотоВид на Москву с высоты птичьего полета. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Последние в этом сезоне заморозки ожидаются в Москве ближайшей ночью, к выходным в столице потеплеет до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости в понедельник специалист центра погоды "Фобос".

Последствия рекордных осадков в американском городе Чарльстон. Архивное фото
© AP Photo / Chuck Burton
Метеорологи предупредили о погодных аномалиях в 2017 году

"Сегодня оставшуюся часть дня регион проведет в тылу циклона, ушедшего на Волгу. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, плюс 8-10 градусов в Москве и 6-11 градусов тепла по области. Северо-западный ветер 3-8 метров в секунду. Во вторник над столицей расположится небольшой антициклон, которые будет рассеивать облака, но полностью прекратить осадки пока не сможет", — сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в ночь на вторник переменная облачность без осадков, в столице ноль — плюс 2 градуса, по области минус 4 — 1 градус тепла. "По нашим расчетам, это последние заморозки в сезоне", — отметил метеоролог.

Согласно прогнозам, днем во вторник местами могут пройти небольшие дожди, ожидается 9-11 градусов тепла в Москве и 7-12 градусов по области, юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, давление продолжит расти, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

При этом в середине недели регион окажется в теплом секторе циклона, будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ночью 4-6 градусов тепла, днем около плюс 15 в столице и 12-17 градусов по области. В четверг погода изменится мало, показатели температуры останутся на уровне среды, отметил специалист.

"В пятницу к нам придет порция менее теплого воздуха, по-прежнему сохранится вероятность небольших дождей. Ночью плюс 7-9 градусов в Москве, по области 5-10 градусов тепла, днем в столице 12-14 градусов. По предварительному прогнозу, на выходные сохранится вероятность небольших дождей, в ночные часы плюс 3-8 градусов, днем до 13-18 градусов тепла", — добавил специалист центра.

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