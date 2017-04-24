ОП просит ООН дать оценку ситуации с запретом на въезд Лолиты на Украину

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина сообщила РИА Новости, что обратилась в Совет по правам человека ООН и к комиссару Совета Европы с просьбой дать оценку ситуации с запретом Киева на въезд российским артистам, в том числе певице Лолите Милявской.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году. Певица сообщила, что из-за запрета въезда на Украину не может навестить своего ребенка, который заболел.

"Мы хотим, чтобы международные институты дали свою публичную и правовую оценку запрету на въезд российским артистам. В частности, мы обратились в Совет по правам человека ООН и к комиссару Совета Европы по правам человека с такой просьбой. Мы уверены, что это политическое давление на культурных деятелей нашей страны", — сказала Сутормина.

Она назвала ситуацию с Милявской вопиющей, поскольку мать не пустили к собственному больному ребенку.

"Это не только грубое нарушение международных правовых норм, но и очередное доказательство того, что у украинского руководства полностью отсутствует понимание каких-то моральных и общечеловеческих принципов", — считает глава комиссии ОП.