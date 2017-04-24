В Китае не подтверждают данные о возможной передаче панд в Москву

ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китайская сторона опровергла информацию о возможной передаче больших панд Московскому зоопарку, передает агентство Синьхуа.

"Мы не получали уведомление о передаче большой панды российской стороне", — сообщили агентству в Китайском центре охраны и исследования больших панд.

"Нам не известно о ведении Московским зоопарком консультаций с организациями из Чэнду по вопросу передачи большой панды", — сообщили, в свою очередь, в пресс-службе базы по исследованию и разведению больших панд города Чэнду.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что зоосад планирует получить в свою экспозицию гигантских панд из Китая. По ее словам, зоопарк в течение нескольких месяцев вел переговоры с китайской стороной о передаче животных. Акулова также сообщила, что китайская сторона попросила предоставить проект по содержанию и зоне комфортности животных.

С кем именно вела переговоры российская сторона не уточнялось, однако как отмечает Синьхуа, вышеупомянутые центр и база являются единственными двумя организациями в Китае, которые занимаются вопросами, связанными с передачей бамбуковых медведей другим странам.