В Перми, где издевались над щенками, построят новый приют для животных

УФА, 24 апр — РИА Новости, Рамиля Салихова. Городские власти Перми намерены построить новый социальный приют для бездомных животных после инцидента с шестью щенками, над которыми предположительно издевались сотрудники учреждения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городской мэрии.

Общественный резонанс вызвали материалы в интернете об издевательствах над шестью щенками в городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Волонтеры, которые часто посещают приют для собак, в конце марта обнаружили в клетках щенков с травмами: у них были порваны анальные отверстия. Зоозащитники обратились с жалобами в мэрию и правоохранительные органы, а так же провели собственное расследование и выяснили, что над животными могли издеваться сами сотрудники приюта.

"Глава города Дмитрий Самойлов объявил о решении начать проектирование нового приюта, который бы соответствовал всем современным требованиям. Он распорядился начать подготовку к разработке проектно-сметной документации нового учреждения. В ходе проверки выяснилось, что на территорию приюта могли пройти посторонние лица, животные перемещаются из вольера в вольер, а обзор видеокамер не охватывал некоторые зоны учреждения", — сообщил собеседник.

По его словам, пермский мэр отстранил от должности директора муниципального приюта, а заместителю начальника управления по экологии и природопользованию, который курировал работу учреждения, объявил выговор ему и отстранил от исполнения обязанностей.

"Полиция… по результатам проверки возбудила уголовное дело по факту гибели животных. Результаты проведенной администрацией города проверки будут направлены в УВД. Окончательные решения будут приняты по результатам рассмотрения уголовного дела", — пояснил представитель пресс-службы мэрии.

Собеседник отметил, что в течение квартала будет проведен конкурс на замещение должности директора приюта, при этом в состав конкурсной комиссии будут включены и общественные защитники животных. —0-