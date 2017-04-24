Префекты проведут с москвичами встречи по вопросам реновации жилья

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество встреч, на которых москвичи смогут обсудить с префектами округов программу реновации жилья, увеличат, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что префекты целого ряда московских округов на встречах с жителями столицы 26 апреля могут обсудить программу реновации пятиэтажек.

"О принципах программы реновации жилищного фонда будут говорить на встречах жителей с префектами округов Москвы. В связи с большим интересом горожан к этому вопросу, было принято решение увеличить количество встреч: вместо одной плановой, которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько", — говорится в сообщении.

Благодаря этому все желающие смогут принять участие в обсуждении. Также для удобства жителей мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек.

Согласно данным портала, в Северном округе встречи устроят 18, 24 и 31 мая. Жители СВАО и СЗАО смогут задать префекту все интересующие вопросы, касающиеся программы реновации, 26 апреля, 17 и 24 мая. В Восточном административном округе вместо мероприятия 26 апреля проведут две встречи. Они состоятся 18 и 24 мая. В ЮВАО общение горожан с префектом пройдет 17, 24 и 31 мая, в ЮАО — 17, 22 и 31 мая, а в ЮЗАО — 26 апреля, 24 и 31 мая. Также задать вопросы по программе реновации москвичи могут и в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Всего реновация жилья может потребоваться в 500 городских кварталах.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.