В московских школах к концу года заработает система питания по карточкам

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Информационная система "Проход и питание", с помощью которой ученики могут проходить в школу и покупать еду в столовой, до конца года заработает во всех московских школах, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Кроме этого, к концу следующего года данную систему планируется внедрить и в столичных детских садах.

"В этом году во всех школах города завершится внедрение информационной системы "Проход и питание" ("Москвенок"). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий. Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. Это либо социальная карта учащегося, либо карточка или браслет "Москвенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в зданиях дошкольных групп.

"До конца года мы планируем охватить системой "Проход и питание" все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп", — сообщили в департаменте информационных технологий Москвы, информация приводится на портале.

Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы". Также можно наладить и оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления. Помимо этого, родитель может установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов, например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете.

Сегодня информационная система "Проход и питание" работает в более чем 1,7 тысячи зданий школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников. Присоединиться к системе можно несколькими способами. Первый вариант — бесплатно получить в школе электронную карту "Москвенок", которую используют только для прохода в здание и покупок в столовой или буфете. Второй — бесплатно оформить через портал mos.ru социальную карту учащегося, либо заказать браслет "Москвенок".