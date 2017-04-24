Ко Дню Победы НТВ, Sputnik и "Одноклассники" запускают акцию #ОднаНаВсех

Ветеран Великой Отечественной войны и девушки в форме во время празднования Дня Победы. Архивное фото

Ветеран Великой Отечественной войны и девушки в форме во время празднования Дня Победы. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр, Пресс-служба Sputnik. Телекомпания НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik и социальной сетью "Одноклассники" запускают масштабную акцию #ОднаНаВсех. В ее основу легла знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа", впервые прозвучавшая в любимом миллионами фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". "И значит, нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим", — эти строки на протяжении десятилетий объединяют людей всех возрастов и национальностей из разных городов и стран, тех, кто воевал, кто пережил войну, и их потомков.

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне НТВ, Sputnik и "Одноклассники" предлагают присоединиться к своей акции #ОднаНаВсех и исполнить эту легендарную песню всем вместе.

Уже 2 мая в эфире НТВ появятся первые клипы под хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik "Ты супер!". Талантливые ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Беларуси вместе исполнят любимую многими поколениями песню.

Еще несколько роликов будут созданы при содействии информационного агентства и радио Sputnik. От России до Таджикистана, от Казахстана до Эстонии, от Грузии до Молдовы — участниками акции станут жители бывших республик СССР. Каждый желающий сможет записать песню "Нам нужна одна Победа" и разместить видео в специально созданных разделах сайтов телеканала НТВ, на страницах агентства Sputnik в "Одноклассниках", а также спеть в прямом эфире в мобильном приложении OK Live.

Шанс появиться в эфире НТВ есть у каждого участника акции. Достаточно прислать видео с исполнением легендарной песни*.

Акция #ОднаНаВсех 9 мая

9 мая пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live смогут рассказать всей стране о том, как отмечают День Победы в разных уголках России и других странах, разместив трансляцию с хэштегом #ОднаНаВсех. Телекомпания НТВ покажет самые лучшие стримы в своем эфире. Благодаря прямым трансляциям агентства Sputnik, зрители НТВ смогут увидеть, как празднуют наш общий День Победы ближайшие соседи — от Молдовы до Кыргызстана, от Беларуси до Армении.

*Для удобства участников акции слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа" размещены на сайтах НТВ, Sputnik и ОК.