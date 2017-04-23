В центре Москвы 25 апреля из-за подготовки к параду ограничат движение

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата на Тверской улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Движение транспорта по улицам в центре Москвы будет ограничено вечером 25 апреля в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади в День Победы, сообщается в воскресенье на сайте столичного главка МВД.

"Будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение вступит в силу в 21.30 и продлится до окончания мероприятия.