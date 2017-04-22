США
22.0422 апреля20:43МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

На Гжельском фарфоровом заводе рассказали, чего ждут от "гждуна"

20:1722.04.2017
(обновлено: 20:21 22.04.2017)
05620
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкРасписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение ГжельРасписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники Гжельского фарфорового завода, где придумали собственную версию скульптуры Ждуна, рассказали корреспонденту Sputnik Латвия, как возникла идея сделать "гждуна" и как к нему отнеслась создательница — нидерландская художница Маргрит ван Бреворт.

Интернет-герой Ждун в отделении Почты России. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Гжель" начала изготавливать фигурки Ждуна

Сам "гждун" не слишком сложен в изготовлении, так как состоит лишь из двух деталей — самой фигурки и фарфорового чайничка, который та держит в руках. Самой трудной частью создания полноценной фигурки является роспись, которая занимает 20-25 минут. Это тонкая и кропотливая работа — надо добиться, чтобы краска не потекла и не выгорела при обжиге, пояснили работники завода.

© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗавод "Объединение Гжель"
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Завод "Объединение Гжель"

"Мы его сначала для себя сделали. И совершенно неожиданно он очень многим понравился", — рассказала Sputnik Латвия одна из работниц предприятия. Затем, по словам руководителя пресс-службы предприятия Константина Беркова, фотографию фигурки выложили в соцсетях, связались с автором скульптуры и даже отправили ей одного "гждуна". Художница в ответ пообещала посетить завод во время поездки в Россию. "Так что надеюсь, что, может быть, даже возникнет плодотворный союз", — заявил он.

Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт. Архивное фото
© Фото : Margriet van Breevoort
Автор "Ждуна" работает над его женской версией "Ждуней"

На предприятии надеются вернуть молодому поколению интерес к народным промыслам, в значительной степени утраченный в начале 1990-х годов. "При СССР Гжель была раскрученным трендом. Но сейчас это — не модная посуда. Люди, которые раньше ценили и покупали гжель, уже состарились. А для молодежи, которой сейчас 17-20 лет и которая уже платежеспособна, тарелка или кружка в стиле "гжель" не имеет никакой ценности. Основная задача для нас была найти подход к новому поколению. И так появился "гждун", — рассказал Sputnik Латвия коммерческий директор завода Александр Федоринов.

Кроме "гждуна", на заводе планируют выпускать фигурки других популярных в сети персонажей. Например, рассматривалась идея создать расписанного под гжель "Губку Боба Квадратные Штаны", — героя известного американского мультсериала.

Сам Федоринов, уроженец Риги, намерен продвигать продукцию завода на европейский рынок через Латвию. По его словам, Латвия хороша как "стартовая площадка", так как почти все говорят на русском языке. При этом в Москве создана более благоприятная для предпринимателей обстановка — в Латвии после открытия бизнеса предпринимателю приходится сразу иметь дело с многочисленными проверками и отчетностью, чего нет в России, рассказал он.

Производство гжельского фарфора
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСине-белая роспись, фирменный кистевой "мазок с тенями", способный создавать множество градаций синего цвета - это отличительные особенности фарфоровый изделий, созданных гжельскими мастерами.Фарфоровое изделие Часы в цехе росписи завод Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сине-белая роспись, фирменный кистевой "мазок с тенями", способный создавать множество градаций синего цвета - это отличительные особенности фарфоровый изделий, созданных гжельскими мастерами.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ регионе, где производят Гжель, гончарный промысел процветает уже более семи веков. Все потому, что этот район богат на залежи высококачественной глины.Отлитые изделия перед оправкой в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В регионе, где производят Гжель, гончарный промысел процветает уже более семи веков. Все потому, что этот район богат на залежи высококачественной глины.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа данный момент в цехах Объединения "Гжель" работают как потомственные мастера народного промысла, так и художники, получившие специальное образование.Завод Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На данный момент в цехах Объединения "Гжель" работают как потомственные мастера народного промысла, так и художники, получившие специальное образование.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ цехе заготовки вручную зачищаются специальным ножом, шлифуются, у них убираются швы, устраняются все неровности. Это называется оправкой изделия.Оправка изделия в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В цехе заготовки вручную зачищаются специальным ножом, шлифуются, у них убираются швы, устраняются все неровности. Это называется оправкой изделия.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкТехника гжельского рисунка имеет две основные особенности. Она наносится только вручную и с использованием краски трех основных цветов: белого, синего и голубого.Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Техника гжельского рисунка имеет две основные особенности. Она наносится только вручную и с использованием краски трех основных цветов: белого, синего и голубого.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкПодготовка формы перед заливкой шликера (мягкой фарфоровой массы) в цехе завода.Подготовка формы перед заливкой шликера в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Подготовка формы перед заливкой шликера (мягкой фарфоровой массы) в цехе завода.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлазурование фарфорового Ждуна.Глазурование изделия в цехе на заводе Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глазурование фарфорового Ждуна.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкКерамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода.Керамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Керамические и фарфоровые изделия в музее Гжельского фарфорового завода.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоспись фарфоровых изделий в цехе завода.Роспись фарфорового изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Роспись фарфоровых изделий в цехе завода.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаготовки в цехе фарфорового завода.Заготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заготовки в цехе фарфорового завода.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода.Цех завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заготовки готовятся к отправке в печь в цехе завода.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкРасписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием.Расписанные изделия интернет-мема Ждуна в цехе завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтлитое изделие в цехе перед оправкой.Работа цеха завода Объединение Гжель
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отлитое изделие в цехе перед оправкой.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗнак качества проставляется на каждое изделие, выполненное на Гжельском фарфоровом заводе Объединения "Гжель".Знак качества на изделии Гжельского фарфорового завода
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Знак качества проставляется на каждое изделие, выполненное на Гжельском фарфоровом заводе Объединения "Гжель".
/

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена