Власти Москвы обновят Ильинский сквер

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В этом году обновят один из самых старых московских скверов — Ильинский, сообщается на сайте mos.ru.

Он попал в программу благоустройства "Моя улица" вместе с другими улицами Кремлевского кольца — Новой площадью и участками от Китайгородского проезда до Ильинки.

В планах заменить покрытия дорожной части и тротуара, построить кабельную и водоотводную канализацию, установить новое освещение. В сквере планируется организовать два места для проведения лекций и других мероприятий (один — в виде амфитеатра и подиума, другой — в виде зеленого театра) и установить ландшафтные скульптуры. Концепция музейного маршрута предполагает также появление в сквере прозрачных боксов, в которых Политехнический музей сможет проводить небольшие открытые экспозиции.

После благоустройства Ильинский сквер станет частью нового пешеходного маршрута, который объединит два совершенно новых и уникальных городских пространства — парк "Зарядье" и "Музейный парк". Каждое из них привлечет немало москвичей и туристов, поэтому и сквер, скорее всего, ждет большая популярность.