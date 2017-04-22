Путин назвал сохранение самобытности народов приоритетом государства

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам и гостям съезда народов Татарстана, отметил, что государство придает приоритетное значение сохранению идентичности и самобытности каждого народа и укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране, сообщается на сайте Кремля.

В Казани в субботу стартует съезд представителей народов, проживающих на территории Татарстана.

"Подчеркну, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты", — говорится в приветствии президента участникам форума.

Президент добавил, что для данной работы необходимы совместные усилия власти, гражданского общества, научных и экспертных кругов. Глава государства назвал открывшийся в Татарстане съезд знаковым событием для республики и России в целом. Путин отметил, что Татарстан "по праву славится и дорожит своей древней историей, культурой и обычаями проживающих здесь народов, а главное – уникальными традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства, на которых издревле строятся отношения между людьми".