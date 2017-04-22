Паспорт проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" утвержден

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", документ размещен на сайте кабмина в субботу.
"Утвердить паспорт приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Включить указанный проект в пилотный портфель приоритетных проектов и программ согласно перечню основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года", — говорится в сообщении.
Кроме этого, Минприроды РФ с участием российского союза промышленников и предпринимателей при формировании программ развития особо охраняемых природных территорий поручено обратить внимание на: привлечение ведущих международных экспертов и организаций в сфере экологического туризма для внедрения лучших практик сохранения природных объектов и обеспечения высокого уровня сервиса для посетителей; обеспечение развития малого и среднего бизнеса на соответствующих территориях, а также участия крупнейших российских компаний; организацию публичного обсуждения программ развития особо охраняемых природных территорий.