Паспорт проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" утвержден

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", документ размещен на сайте кабмина в субботу.

Данное решение принято по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проходило 11 апреля под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Утвердить паспорт приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Включить указанный проект в пилотный портфель приоритетных проектов и программ согласно перечню основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года", — говорится в сообщении.

Ключевой целью проекта называется разработка и тестирование модели развития экотуризма, а также сохранение и восстановление популяции редких животных. Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе проект предстоит реализовать на семи пилотных особо охраняемых природных территориях. С учетом результатов реализации пилотных программ планируется, что на втором этапе будут разработаны программы развития экотуризма еще для 15 федеральных особо охраняемых природных территорий. Срок выполнения проекта — апрель 2017 года по февраль 2021 года (включительно).

Кроме этого, Минприроды РФ с участием российского союза промышленников и предпринимателей при формировании программ развития особо охраняемых природных территорий поручено обратить внимание на: привлечение ведущих международных экспертов и организаций в сфере экологического туризма для внедрения лучших практик сохранения природных объектов и обеспечения высокого уровня сервиса для посетителей; обеспечение развития малого и среднего бизнеса на соответствующих территориях, а также участия крупнейших российских компаний; организацию публичного обсуждения программ развития особо охраняемых природных территорий.