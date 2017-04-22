22 и 23 апреля в Москве пройдет ряд развлекательных мероприятий

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. 22 и 23 апреля москвичи смогут сделать экодомики для птиц или принять участие в соревнованиях по спортивной ходьбе, принести корм для питомцев приюта или увидеть лучшие выступления ансамбля "Россияночка". Официальный сайт мера Москвы рассказал, как провести выходные с пользой для души и тела.

В субботу 22 апреля в Москве пройдет ряд мероприятий. В парке Победы состоятся соревнования по спортивной ходьбе. Принять участие смогут дети от 6 до 15 лет.

Сад "Эрмитаж" проведет благотворительную акцию-праздник "Скажи скворечнику "Да!"". Гости увидят выставку скворечников, которые сделали и украсили традиционным народным орнаментом дети из 43 детских домов России, Белоруссии и Армении.

В "Сокольниках" пройдет выставка собак из приюта "Дубовая роща". 28 собак и 11 щенков будут ждать своих будущих хозяев. Каждый желающий сможет принести сухой корм, консервы и медикаменты для обитателей приюта.

Любители литературы и музыки смогут посетить постановку "С любовью к А.С. Пушкину", которая пройдет в Государственный музей А.С. Пушкина. Преподаватели совместно с учащимися детской школы искусств № 17 и воскресной школы при храме Преподобного Сергия Радонежского подготовили для зрителей три мини-спектакля с чтением стихов и исполнением вокальных произведений.

В культурном центре "Москвич" состоится юбилейный концерт ансамбля "Россияночка". В программе мероприятия лучшие вокальные и танцевальные номера ансамбля.

Фестиваль "Два Востока" будет проходит два дня в центре культуры и искусства "Меридиан". Все желающие смогут посетить открытые уроки по иностранным языкам, мастер-классы по восточным танцам и йоге, каллиграфии, искусству мехенди, а также узнать о восточной живописи по воде и техниках росписи керамики. Фестиваль познакомит с культурой и традициями Китая, Японии, Индии, Турции и арабских стран.

В воскресенье, 23 апреля, состоится отчетный концерт в детской музыкальной школе имени Гнесиных. Солисты, детские ансамбли, оркестры и хоры исполнят произведения композиторов различных эпох.

А в культурном центре "Митино" пройдет цирковое представление. В программе — акробатика, эквилибристика, клоунада, жонглирование и воздушная гимнастика.