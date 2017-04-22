В Приморье из зоны затопления переселили краснокнижных уток-мандаринок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр — РИА Новости. Краснокнижных уток-мандаринок переселили из зоны затопления Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, сообщает региональная дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Вне зоны затопления станции, которая 19 апреля начала выработку электроэнергии в тестовом режиме, созданы условия для переселения краснокнижный птицы, ранее гнездившейся на ушедшей под воду территории, а также для пяти видов растений.

"Для уток-мандаринок подобрали подходящий по условиям, но безопасный участок, где установили искусственные дуплянки и создали все необходимые им условия. И утки охотно начали гнездиться в новом месте еще до начала заполнения водохранилища",- сообщает дирекция.

В начале апреля в зоне затопления ГЭС также прошла операция по предотвращению гибели диких животных "Мазай". Специалисты-охотоведы, сотрудники природного парка "Бурейский" и волонтеры при содействии энергетиков отпугивали животных из зоны затопления, отлавливали и перевозили в безопасные места зверей, оказавшихся на изолированных островах.

Из зоны водохранилища также перенесли растения, занесенные в Красную книгу, в том числе папоротник Алевритоптерис Куна (Aleuritopteris kuhnii). Этот вид папоротника в Амурской области обнаружен ботаниками только на небольшом участке долины реки Бурея, попадающем под затопления водохранилищем ГЭС. "Биологи нашли сходный по условиям участок в Архаринском районе. Для этого оценивались многие параметры: география, микроклимат, ландшафт. После того, как подходящий участок был обнаружен, специалисты пересадили часть растений и следили за тем, как они приживутся",- пояснили в дирекции. В дальнейшем планируется закупить климатическую камеру, которая позволит выращивать папоротники из спор, тогда, возможно, редкий вид удастся сохранить.

9 апреля водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС достигло промежуточной отместки в 128 метров. Во время летнего паводка планируется второй этап наполнения — до 138 метров, а затем последовательный пуск всех четырех агрегатов новой станции. В дирекции уточнили, что тогда под воду уйдут поймы мелких рек и ряд островов. Экологи продолжат мониторинг с учетом новых условий.

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт, среднегодовая выработка — 1650 млн кВт/ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией новый станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы ПАО "РусГидро".