Павел Прилучный: "Для настоящего артиста нет никаких ограничений!"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По условиям следующего этапа в полуфинал попадают только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри.

У 13-летней Марины Гаевой сложный диагноз, но это не мешает ей жить жизнью обычного ребёнка. Марина хорошо учится и ходит в музыкальную школу, занимается хоровым пением, солирует, а также принимает участие в концертах и спектаклях. В первом туре Марине, приехавшей из морозной Воркуты, удалось растопить сердца членов жюри и зрителей песней "Нежность". Для второго этапа отборочных испытаний участница также выбрала лирическую композицию, однако, в этот раз она подарила слушателям настоящую весну! Как отметили члены жюри, голос Марины наполнил зал солнечным светом.

Поддержать начинающую вокалистку и вселить в неё уверенность пришёл известный актёр Павел Прилучный — исполнитель главной роли в новом сериале "Форс-Мажор", который скоро выйдет в эфире телеканала НТВ.

"Вы и сами видите — нет никаких ограничений! — поделился впечатлениями от выступления конкурсантки актёр. — Хорошо, что существует такой честный и правдивый проект. Дети ничего не боятся, они все на равных. Желаю участникам никогда не отчаиваться. Пусть уверенно идут к своей цели и обязательно её достигнут".

© Фото : пресс-служба НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Марина Гаева © Фото : пресс-служба НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Марина Гаева

Смотрите выступление Марины в эту субботу, 22 апреля, в 20:00 в эфире НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

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