Глава СПЧ предложил организовать обязательные школьные экскурсии в Беслан

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил организовывать в Северо-Кавказском федеральном округе обязательные экскурсии школьников в Беслан для посещения школы №1, которая в 2004 году подверглась атаке террористов, такие поездки должны стать "прививкой от соблазна к экстремизму и терроризму".
"Председатель совета выступил с инициативой предложить всем республикам, входящим в СКФО, организовать обязательные автобусные экскурсии школьников в Беслан для посещения школы №1, места страшного террористического акта, и "Города ангелов"", — сообщается на сайте СПЧ.
Как отмечено в сообщении, эту идею поддержали все участники встречи.
"Такая поездка на всю жизнь запомнится каждому ребенку. И станет на всю жизнь прививкой от соблазна к экстремизму и терроризму", — цитирует сайт слова Федотова.
Ранее в этот же день члены СПЧ обсудили с уполномоченным по правам человека в Дагестане круг вопросов, связанных с соблюдением прав человека в республике, "в том числе розыск пропавших без вести и проблемы дальнобойщиков", уточнили в совете.