Московский колорист раскрасила фото героинь Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московский фотоколорист Ольга Ширина дает новую жизнь старым черно-белым фотоснимкам, раскрашивая их. То, что раньше казалось далеким прошлым, становится ближе. Многие из кадров, собранных на ее странице в фотохостинге Flickr, сделаны в годы Великой Отечественной войны.

Герои фотографий — разведчики, летчики, саперы, медсестры. Отдельно хочется отметить женщин-снайперов, каждая из которых могла заставить любого фашиста похолодеть от ужаса.

С разрешения автора РИА Новости публикует раскрашенные Ольгой снимки и делится историями запечатленных на них женщин.

Одна из самых известных женщин-снайперов в мировой истории — Людмила Павличенко, на ее счету — более 300 убитых нацистов. Американские журналисты прозвали ее "Леди Смерть", хотя, конечно, эта улыбчивая девушка такого зловещего прозвища не заслуживала. Борясь с фашистами, она спасала жизнь, а не сеяла смерть.

Урожденная Белова, Людмила провела детство в Киевской губернии. После школы работала шлифовальщицей, вышла замуж в 16 лет и родила сына. Брак, однако, вскоре распался.

В 1937 году Людмила поступила на исторический факультет. Параллельно с учебой она занималась стрелковым спортом, и очень скоро именно эти знания пригодились ей куда больше, чем полученные в институте.

Когда началась война, Людмила сразу пошла добровольцем на фронт. Первого фашиста она убила под Беляевкой в Одесской области из винтовки Токарева СВТ-400. Через 2,5 месяца на ее счету было уже 187 убитых врагов. В декабре ее отправили в Севастополь, где она сражалась еще восемь месяцев. К июню 1942 года она уничтожила уже 309 фашистов, в том числе 36 снайперов.

Всего во время войны в Советской армии служили около двух тысяч женщин-снайперов, из них из которых войну пережили только 500.

Среди тех, кто не дожил до Победы, была Роза Шанина.

Она родилась в Вологодской губернии в крестьянской семье, в 1938 году уехала в Архангельск учиться на педагога.

На третьем курсе Роза начала подрабатывать воспитательницей и осталась на этой должности по окончании училища. Но в июне 1943 года она прошла обязательную военную подготовку, а после отправилась в школу снайперов.

В апреле 1944 года Роза прибыла на фронт, а спустя три дня убила первого врага, что было для нее серьезным эмоциональным потрясением. В боях она участвовала менее года и погибла 28 января 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции. К своим 20 годам Роза Шанина ликвидировала как минимум 59 гитлеровцев.

Не про всех женщин-снайперов известно так много, как про Людмилу Павличенко и Розу Шанину.

Например, о пермячке Любови Макаровой, на счету которой было 84 убитых фашиста, мы знаем лишь то, что она дошла до Берлина и была награждена несколькими орденами.

Осетинка Нина Слонова, тоже прошедшая всю войну, уничтожила 124 врага.

Были и другие: Наталья Ковшова, Ольша Васильева, Алия Молдагулова. Может быть, когда-нибудь Ольга Ширина раскрасит и их фотографии.