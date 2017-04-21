Московские школьники победили во олимпиадах по экономике и физкультуре

Московские школьники победили во олимпиадах по экономике и физкультуре

Московские школьники победили во олимпиадах по экономике и физкультуре

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В заключительных этапах всероссийских олимпиад школьников по экономике и физической культуре московские школьники завоевали 60 дипломов. Об этом сообщает сайт mos.ru со ссылкой на Департамент образования Москвы.

В подмосковном Воронове на торжественной церемонии закрытия финала олимпиады по экономике больше половины всех дипломов победителей вручили учащимся из столицы. Всего в команде Москвы по этому предмету 13 победителей и 38 призеров.

По физической культуре с наградами домой вернулись все участники московской команды. Абсолютной победительницей среди девушек стала ученица 11-го класса гимназии № 1504 Юлия Данилова. Она показала лучший результат в теоретико-методическом испытании.