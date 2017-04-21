Зубцову присвоили статус "Города воинской доблести" Тверской области

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Статус "Город воинской доблести" Тверской области присвоен городу Зубцову; такое решение приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Это событие будет способствовать общему патриотическому подъёму, созидательному настрою жителей на дальнейшее развитие города и района", — прокомментировал РИА Новости губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Руденя ранее поддержал инициативу жителей, ветеранов и молодежных организаций Зубцовского района о присвоении Зубцову регионального звания "Город воинской доблести". По мнению главы Тверской области, важно, чтобы Зубцов встретил День Победы в этом году в новом почетном статусе, поэтому необходимые документы были своевременно рассмотрены областным оргкомитетом "Победа" и депутатами регионального Заксобрания.

В Зубцове во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, которые внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий "Центр" и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление. На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Глава области добавил, что в Зубцове до сих пор ведутся поисковые работы. На протяжении 26 лет ежегодно здесь проходит Вахта памяти.

Региональный закон о введении почетного звания "Город воинской доблести" был принят в Тверской области в августе 2016 года. Первым это почетное звание 22 февраля 2017 года получил город Белый, который в годы Великой Отечественной воны был практически полностью разрушен, на протяжении всего 1942 года через него проходила линия фронта.

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