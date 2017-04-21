МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Столичных метростроителей приглашают работать за рубежом, сообщает портал mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

"По себестоимости строительства метро сегодня Москва может конкурировать и выигрывать у крупнейших мегаполисов мира. Наши специалисты-метростроители очень конкурентоспособны на рынке труда", — сказал он.

Москва уже получила пять предложений строить станции подземки в других странах. По словам Марата Хуснуллина, сейчас эти предложения неактуальны. Это связано с темпами работ по строительству метрополитена в столице.

"Мы вынуждены сами искать дополнительных специалистов, а не отпускать своих. Хотя я уверен, что в будущем наши метростроители будут работать за рубежом", — отметил заммэра.

В Москве новые линии метро прокладывают около 30 тысяч строителей и пяти тысяч проектировщиков.