Секретарь ОП считает, что время для захоронения тела Ленина еще не пришло

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров считает, что время для таких кардинальных решений, как захоронение тела Владимира Ленина, еще не пришло, поскольку нет единства во мнении общества по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.

"Единого понимания нет. Если вы спрашиваете лично мое мнение, я бы не спешил. Потому что когда такие значительные цифры как с одной стороны, так и с другой стороны (общественного мнения – ред.), то это не объединение общества. Значит, мне кажется, что время еще не пришло для того, чтобы принимать такие кардинальные решения", — сказал Бочаров журналистам.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве. При этом 32% россиян считают нужным осуществить это немедленно, а 31% — "выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог".