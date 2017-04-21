95-летие биологического музея имени К.А. Тимирязева отметят конференцией

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева с 24 по 26 апреля пройдет Всероссийская научно-практическая конференция "Выставки. Выбор музея или ответ на запрос посетителя?", посвященная 95-летию музея. Об этом сообщает сайт mos.ru.

На конференции пойдет разговор о рекламе, интерактивных, игровых, передвижных и виртуальных выставках, креативных формах коммуникации с аудиторией и современных технологях привлечения в музеи посетителей.

Участие в ней могут принять сотрудники музеев, образовательных и научных учреждений, связанных с темой выставочной деятельности. В программе — мастер-классы и круглые столы, где можно выступить с пленарным докладом или сообщением.