Цветочные часы на Поклонной горе в Москве заведут 1 мая

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Единственные в столице цветочные часы заведут 1 мая в парке Победы на Поклонной горе, сообщает mos.ru со ссылкой на пресс-службу парка.

"На клумбу "Часы" уже установили стрелки. 29 апреля, во время общегородского субботника, мы планируем высадить на циферблат и в клумбу "Москва" все цветы. В ночь с 30 апреля на 1 мая часы запустят. Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие, поэтому увидеть точное время на цветочных часах можно будет круглосуточно", — говорится в сообщении.

Циферблат из живых цветов вместе с клумбой в виде слова "Москва" украшает Поклонную гору с июля 2001 года. После запуска столичные цветочные часы были зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие.