Кудрин: надо убирать избыточное наказание из ряда статей УК

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. России необходимо декриминализировать ряд статей Уголовного кодекса, избавляться от избыточно строгих наказаний за мелкие преступления, считает глава совета фонда ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

ЦСР сейчас работает над программой стратегического развития России на период 2018-2024 годы. Кудрин отметил, что ЦСР в частности анализирует работу государства, связанную с правоохранительными органами, с преступностью. "Мы оцениваем то, насколько здесь мы эффективны…. Мы анализируем все резервы, которые сегодня можно реализовать для концентрации усилий на экономическом росте", — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Я приведу такую цифру — у нас в стране за решеткой или в СИЗО сидят более 600 тысяч человек, их охраняют 200 тысяч. Вместе с семьями тех, кто охраняет, можно сказать, что более миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказаний. Мы считаем, что в условиях демографических вызовов, роста, отсутствия дополнительной рабочей силы, мы должны пересмотреть (подходы — ред.)", — сказал Кудрин.

"Мы имеем показатели по заключенным на душу населения больше, чем в Европе, раза в два-три. У нас есть необходимость декриминализации нашего законодательства, за мелкие преступления нужно снижать наказания. У нас за небольшие преступления дают срок до 2-3 лет, это зачастую избыточно", — заявил глава совета фонда ЦСР.