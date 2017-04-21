В Москве подготовили памятку на английском языке для вызова скорой

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Онлайн-инструкция на английском языке, которая поможет туристам правильно обратиться за экстренной медицинской помощью, опубликована на сайте московской скорой помощи, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы, памятку на английском языке в формате вопросов-ответов, а также видеоролик о правилах вызова скорой помощи разместили на сайте в рамках подготовки к Кубку конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира по футболу — 2018", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, в подготовке памятки и видеоролика участвовали преподаватели и экспаты. Сообщается, что в инструкции указаны основные номера телефонов для вызова скорой помощи — 103 (с мобильного или городского), 030 и 903 (операторы Skylink и Motive). Звонки на эти номера бесплатные, принимать их будут диспетчеры, которые разговаривают на английском языке.

"Памятка также подскажет иностранцам, в каких случаях стоит воспользоваться туристической медицинской страховкой, а в каких — немедленно обращаться в скорую. Экстренная помощь необходима при высокой температуре, серьезной травме, обострении хронического заболевания или внезапно возникшей болезни", — уточняется в сообщении.