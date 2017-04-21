Кабмин внес в ГД проект о длительных свиданиях для осужденных в колониях

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий одно длительное свидание в год осужденным, отбывающим наказание в колониях особого режима в строгих условиях и в тюрьмах на строгом режиме, сообщается на сайте кабинета министров.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации", — говорится в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В колониях особого режима отбывают наказание опасные рецидивисты, пожизненно осужденные и те, кому смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным заключением.

Сейчас осужденные пожизненно и те, кто отбывает срок в колонии особого режима в строгих условиях содержания, первые 10 лет наказания лишены права на длительные свидания. Все заключенные "особых" колоний первые 10 лет содержатся в строгих условиях, которые могут быть заменены на обычные только по основаниям, установленным в Уголовно-исполнительном кодексе. В обычных условиях содержания в колонии особого режима заключенным разрешены два краткосрочных и два длительных свидания в год.