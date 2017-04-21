Семья сначала, разумеется, была в шоке, да и теперь иногда уговаривают сменить работу, смеется альпинистка. Дескать, это страшно и опасно. Но Кристина уверена: если соблюдать все правила работы и технику, доверять себе, проверять снаряжение, с умом выбирать инструменты – вероятность опасных событий сильно снижается.

Да и страх родных сменяется поддержкой и пониманием – стоит только объяснить, с кем и как идет работа.