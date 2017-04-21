Большинство людей – независимо от пола – не способны кардинально изменить свою жизнь. Кристина Мельникова из тех, кто способен: доказано на практике. В 25 лет окончательно поняв, что офисная работа не для нее, она легко сменила офисное помещение - на крыши московских домов, тросы и страховку, компьютер - на провода и инструменты. Словом, стала промышленным альпинистом.
Каждый новый объект заставляет применить инженерную мысль и думать творчески, – объясняет Кристина.
Ты долго и кропотливо создаешь какую-то конструкцию, протягиваешь жилы к каждой лампе, а потом, когда все закончено, со всей командой, затаив дыхание, стоишь у фасада здания, щелчок – и все зажглось! Жизнь, свет, феерия!
Семья сначала, разумеется, была в шоке, да и теперь иногда уговаривают сменить работу, смеется альпинистка. Дескать, это страшно и опасно. Но Кристина уверена: если соблюдать все правила работы и технику, доверять себе, проверять снаряжение, с умом выбирать инструменты – вероятность опасных событий сильно снижается.
Да и страх родных сменяется поддержкой и пониманием – стоит только объяснить, с кем и как идет работа.
Для обеспечения собственной безопасности в этой сфере работ надо четко осознавать, что есть работы, которые девушки физически выполнить не способны, – отмечает Кристина, – а за многие работы можно браться, только когда набраны нужная физическая форма и опыт работы в безопорном пространстве.
Возможно все, было бы желание, уверена Мельникова. Многие ее коллеги до сих пор уверены, что промышленный альпинизм не женская профессия, предполагающая тяжелый физический труд, работу в опасных условиях.
Но вспомним, как до недавнего времени жили люди? Все поголовно работали физически и на воздухе. Женщины тоже – в любом положении, состоянии. Сейчас у каждого человека есть возможность выбора жизненного пути, и это прекрасно!
Недавно Кристина также начала обучаться в добровольном спасательном отряде. А в будущем она хочет стать первоклассным специалистом по монтажу освещения.
Это мой любимый жанр. – говорит альпинистка, – меня вдохновляют яркие цвета, свет, блеск ночного и праздничного города. Свет – это не только красота, но и безопасность на улицах. Свет проявляет красоту фасадов и улиц.
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