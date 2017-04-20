Глава комитета Всекитайского собрания народных представителей посетил RT

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Руководитель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян посетил московский офис RT, сообщает сайт телеканала.

На встрече с главным редактором Маргаритой Симоньян стороны обсудили возможность открытия вещания RT в КНР. На сегодняшний день доступ к иностранным телеканалам в Китае есть только в гостиницах.

Чжан Дэцзян подчеркнул, что RT добился значительных успехов в области развития инновационных технологий. Китайская сторона заявила о своем желании перенять опыт российских коллег в вопросах иновещания.