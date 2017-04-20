Кузнецова прокомментировала проблему изъятия детей у "ВИЧ-диссидентов"

БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Право детей на лечение от ВИЧ не нужно воспринимать как сигнал к их изъятию из семей "ВИЧ-диссидентов", заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Бурная дискуссия в родительском сообществе идет в связи с так называемыми "ВИЧ-диссидентами", которые не лечат своих детей от ВИЧ. Мнение общественности разделилось относительного того, следует ли изымать детей из таких семей для принудительного лечения или нет.

"Я считаю, что ребенка надо лечить, если он болен. Он имеет право на то, чтобы его лечили, это его право быть здоровым, нужно его соблюдать. Но есть много различных нюансов", — сказала Кузнецова, комментируя проблему, связанную с "ВИЧ-диссидентами".

При этом Кузнецова попросила не воспринимать ее мнение как сигнал к тому, что сейчас нужно всех ВИЧ-инфицированных детей изымать из семей для обязательного лечения. Она добавила, что случаи изъятия детей из-за отказа их лечить были единичными.

"В целом ситуация нормальная, родители воспринимают эту тему нормальным образом, сейчас есть различные мнения и нужно уважать право на различное мнение родителей, но самое главное… чтобы ребенку было оказано необходимое лечение", — пояснила она.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец высказалась за законодательное регулирование обязательного лечения детей от ВИЧ.

Министерство здравоохранения России в декабре начало наполнение федерального реестра ВИЧ-инфицированных россиян. Раннее сообщалось, что в реестре будут содержаться следующие сведения: серия и номер паспорта или другого удостоверения личности и номер пенсионного страхования, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол и место жительства, а также дата включения в регистр, диагноз и другие данные.