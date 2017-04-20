Минюст внес "Кольский экологический центр" в список НКО-иноагентов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минюст РФ включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, мурманскую общественную организацию "Кольский экологический центр", сообщается на сайте ведомства в четверг.

"В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" 20.04.2017 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Мурманская областная общественная организация "Кольский экологический центр", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе плановой документарной проверки управлением Минюста России по Мурманской области.

Как сообщается на сайте организации, "Кольский экологический центр" начал работу в июне 1992 года и был направлен на развитие и поддержание системы экологического образования и воспитания населения, на расширение контактов между природозащитными организациями области, России и зарубежных стран. В деятельности центра принимают участие активисты из Швеции и Норвегии.