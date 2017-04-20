Володин допустил возможность сноса пятиэтажек в регионах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Если в Москве начнет решаться вопрос со сносом ветхих пятиэтажек, возможно, подобный проект будет реализован в дальнейшем и в регионах России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома.

"Это проект на самом деле пилотный в нашей стране, и каждый регион бы мечтал о том, чтобы такой вопрос обсуждался в отношении его территории, давайте честно скажем… Если этот вопрос начнет решаться в Москве, посмотрим этот опыт, возможно, мы его реализуем в регионах", — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Согласно тексту проекта закона, жителям Москвы при переселении из квартир будут предоставляться равнозначные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры.