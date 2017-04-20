В махачкалинском парке "Ак-Гель" создадут "Дагестан в миниатюре"

МАХАЧКАЛА, 20 апр — РИА Новости. Власти Дагестана планируют создать в расположенном в Махачкале парке "Ак-Гель" "Дагестан в миниатюре", а также очистить прибрежную зону и дно одноименного озера, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Проект "Дагестан в миниатюре" включает 120 миниатюрных копий достопримечательностей и памятников архитектуры Дагестана, в частности крепости Нарын-Кала, мемориального комплекса "Ахульго", центральной Джума-мечети, Махачкалинского маяка. Автор проекта — индивидуальный предприниматель Ильяс Саидов.

"По сути, это будет макет Дагестана с достопримечательностями, имеющими природную, культурно-историческую и архитектурную значимость для республики и ее жителей и пользующимися популярностью среди туристов", — пояснил представитель мэрии Махачкалы.

По его словам, основная идея проекта — создание пространства, на котором в креативном исполнении будет представлена вся история Дагестана от древнейших времен до сегодняшних дней с учетом культурно-исторического, религиозно-этнического и природного многообразия региона.

"Это очень удобно для туристов и гостей, которые будут ограничены во времени пребывания в Дагестане и в рамках посещения одного объекта смогут ознакомиться со всей республикой и ее красотами", — сказал собеседник агентства.

Первый этап реконструкции парка завершится в мае, второй планируется завершить к сентябрю. При изготовлении каждой миниатюры будут использованы экологически чистые материалы.

Программу по благоустройству прибрежной зоны озера разработала межведомственная комиссия, в которую вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Дагестана. Программа включает вывоз нестационарных объектов с территории парка, капитальный ремонт участка, прилегающего к памятнику русской учительнице, восстановление фонтанов, плитки и бордюрного камня, а также реконструкцию Музея истории Махачкалы, обновление инфраструктуры парка, обустройство велосипедных и прогулочных дорожек вокруг озера.

Проект поддержал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Основная часть работ будет финансироваться из внебюджетных источников.