Собянин: совет ветеранов помог создать уникальную систему соцзащиты горожан

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московский городской совет ветеранов является надежным партнером правительства Москвы в решении вопросов развития города, в частности при его участии была создана уникальная система социальной защиты горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

"Московский городской совет ветеранов – огромная созидательная сила, это славная, не стареющая гвардия, надежный партнер правительства Москвы в решении вопросов развития города. Вместе с вами мы создали уникальную систему социальной защиты горожан", — сказал Собянин в четверг на торжествах в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках.

По его словам, вместе с ветеранами проводятся большая работа по сохранению исторической памяти. Так, за последние годы в Москве установлены десятки памятников и мемориальных досок в честь героев и событий войны, а 20 столичных улиц получили имена фронтовиков.

"Вместе с вами, дорогие ветераны, мы создали и сохранили почти 2 тысячи школьных и университетских музеев, вместе с вами мы реализовали другие проекты, которые дают твердые нравственные ориентиры для молодежи", — отметил мэр Москвы.

Он напомнил, что Московский городской совет ветеранов является крупнейшим в стране и самой крупной общественной организацией в Москве. Собянин отметил вклад ветеранов не только в разгром фашизма, но и в последующее восстановление и развитие Москвы. Мэр поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы, в рамках празднования которого пройдут сотни мероприятий.

Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь отметила, что ветераны являются носителями особой культуры и особых ценностей.

"Для меня сегодня огромная честь быть здесь и приветствовать вас от правительства РФ и от всех граждан РФ. Ветеран сегодня – особое слово. Сегодня ветераны это не просто люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне и в других сложных событиях, это носители особой культуры, особых ценностей, и мы преклоняемся перед вами. Мы говорим каждый день вам "спасибо", и никогда наш долг перед вами не будет оплачен сполна", — сказала Голодец, поблагодарив собравшихся также за то, что "что на любой призыв от имени правительства вы отзываетесь сразу".