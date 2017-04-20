Московские медсестры соревнуются в профессиональном мастерстве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Москве завершился первый этап ежегодного конкурса "Московские мастера" среди медицинских сестер, который проходил с 14 марта по 14 апреля в городских больницах и поликлиниках, сообщает портал правительства Москвы.

Во второй этап соревнований, который состоится 27 апреля, по итогам тестовых заданий и интеллектуальной игры прошли 148 медсестер. Участницам предстоит ответить на 200 тестовых вопросов, после чего будут определены по три финалиста в каждой из пяти номинаций (лучшая медицинская сестра стационара, педиатрического отделения, операционной, отделений анестезиологии и реанимации, а также поликлиники).

Финал соревнования состоится 12 мая в медицинском колледже № 2. Конкурсантки выполнят теоретические и практические задания и продемонстрируют навыки оказания первой помощи.

Победительниц поздравят на церемонии подведения итогов ежегодного московского фестиваля в области здравоохранения "Формула жизни".