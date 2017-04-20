В Адыгее высадят саженцы исчезающего вида самшита

МАЙКОП, 20 апр — РИА Новости. Активисты и экологи при поддержке властей Адыгеи высадят триста саженцев включенного в Красную книгу самшита колхидского, в Цицинском участковом лесничестве в рамках экологической акции "Посади самшит", сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Высаживать саженцы приедут волонтеры не только из Адыгеи, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Ингушетия. Организаторами мероприятия выступают АНО "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа", НПЦ "НАБУ-Кавказ", управление лесами республики Адыгея, центр защиты леса республики Адыгея и региональное управление охраны окружающей среды и природных ресурсов.

"Мы постоянно уделяем большое внимание экологическому благополучию региона, реализуем цикл мероприятий в рамках Года экологии в России. Предстоящая акция — это очередной шаг в деле охраны окружающей среды и реальное воплощение ранее заключенного на инвестиционном форуме в Сочи соглашения с центром природы Кавказа в области совместной природоохранной деятельности", — цитирует пресс-служба слова врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

По данным пресс-службы, на всей территории России сохранилось чуть более четырех гектар самшитового леса, и весь он произрастает Адыгее. Эко-акция станет первым этапом формирования новых лесонасаждений самшита.

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