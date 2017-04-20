Карасин рассказал об особенностях информационной войны против России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Историческая тема в последние годы стала частью развязанной против РФ масштабной информационной кампании, в рамках которой не прекращаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, заявил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В последние годы историческая тема, по сути, превратилась в мишень развязанной в отношении нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на сдерживание России, ослабление ее авторитета на международной арене. Особую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки пересмотреть закрепленные в Уставе ООН, других международных документах итоги Второй мировой войны, поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором и СССР, народы которого приняли на себя основной удар, освободили Европу от "коричневой чумы", — сказал Карасин на заседании российского организационного комитета "Победа".

"Противодействие этой враждебной линии по-прежнему в фокусе нашего самого пристального внимания", — добавил он.